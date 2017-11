E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die E.ON-Aktie hatte einen starken Wochenauftakt gehabt. Zuvor wurden am Dienstagvormittag die Ergebnisse der Tochter Uniper per drittes Quartal veröffentlicht. Die Ergebnisse konnten teilweise überzeugen. Der Umsatz stieg um 6,5 %. Die Verluste sowohl beim EBITDA als auch beim Nettoergebnis konnten deutlich verringert werden. Zudem bestätigte Uniper das Übernahmeangebot von Fortum und präsentierte den möglichen Ablaufplan. In den nächsten zwei Wochen wird das Unternehmen bekannt geben, ob das Angebot angenommen wird oder nicht. Die Jahresprognosen wurden bestätigt.

E.ON verringert das Nettominus dank Sonderertrag

Am Mittwoch gab E.ON selbst die Zahlen für das dritte Quartal bekannt. Die Aktie eröffnete infolgedessen mit einem leichten Sprung nach oben. Den Umsatz konnte E.ON um 5 % auf 8,35 Mrd. Euro steigern. Netto lag das Ergebnis mit 166 Mio. Euro zwar noch im Minus, jedoch konnte eine deutliche Verbesserung zum Minus von 914 Mio. Euro im Vorjahr erzielt werden. In den ersten neun Monaten verdiente E.ON netto 51 % mehr als im Vergleichszeitraum in 2016, jedoch dank eines positiven Sondereffektes. Auch E.ON hat die Prognosen bestätigt.

Technischer Ausbruch aus langfristigem Abwärtstrend bleibt intakt

Charttechnisch ist die Aktie bereits in den vergangenen Wochen aus dem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Der aufwärts gerichtete Trendkanal konnte im Zuge der Ergebnisse ebenfalls leicht überwunden werden, die in der zweiten Woche erfolgte Gesamtmarktschwäche riss jedoch die E.ON-Aktie mit nach unten. Damit ist kurzfristig ein Fehlausbruch aus dem Trendkanal verzeichnet worden. Ein erneuter Anstieg auf über 10,80 Euro je Aktie, könnte den Ausbruch wieder valide machen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.