E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

E.ON wird nächste Woche Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Anleger könnten sich daher möglicherweise etwas bedeckt halten. Der Kurs der E.ON Aktie hat es in dieser Woche eindeutig über die langfristige Abwärtstrendlinie geschafft und schloss auf Wochenschlusskursbasis darüber. Ein technischer Widerstand befindet sich jedoch noch im Weg und das ist der 200-Wochen-Durchschnitt. An dem ist der Kurs in dieser Woche mustergültig abgeprallt. Kurse über 10,70 Euro je Aktie dürften den langfristigen Abwärtstrend aus charttechnischer Sicht als beendet bestätigen.

Aufsichtsrat von E.ON schaltet sich ein

Im Fokus der Anleger war in dieser Woche weiterhin die geplante Übernahme der Tochter Uniper durch den finnischen Konkurrenten Fortum. Der Aufsichtsratschef von E.ON, Karl-Ludwig Kley, hat sich laut dem Handelsblatt beim Aufsichtsratschef von Uniper über den derzeitigen Uniper-CEO Klaus Schäfer beschwert. Dieser habe seiner Ansicht nach persönliche Belange im Sinn, wenn er die Übernahmepläne von Fortum als feindlich einstufe, und weniger die der Aktionäre. Uniper-Chef Klaus Schäfer fürchtet, dass Fortum einige Geschäftsbereiche im Anschluss an die Akquisition stilllegen könnte. Fortum hatte diese Bedenken allerdings vor einigen Wochen bereits verneint. Gleichzeitig hatte RWE Interesse an den Geschäftsbereichen gezeigt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.