E.ON Aktie Wochenanalyse: In diesen Tagen fällt die Entscheidung

E.ON hat in den vergangenen Tagen einen massiven Abwärtstrend nach unten eingeschlagen. Dies jedenfalls sehen die Experten der charttechnischen Analyse so und meinen, die Aktie stehe vor einer wichtigen Auseinandersetzung. Geht es jetzt weiter nach unten, dann wird der Titel in einen starken charttechnischen Abwärtsmodus übergehen. Dann sind die runden 8 Euro das erste Kursziel, das erreicht werden könnte. Bis dahin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.