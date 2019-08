E.ON-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Nach deutlichen Abschlägen zum Ende des vergangenen Monats befindet sich die E.ON-Aktie seit Anfang August wieder im Aufwind. Auch am Dienstag kann der DAX-Titel leicht zulegen. Das Kaufsignal, das am Freitag im Stochastic Momentum Index (SMI) gebildet wurde, könnte den Kurs in den nächsten Tagen weiter nach oben schieben. Es wurde im überverkauften Bereich gebildet und ist daher von größerer Aussagekraft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung