E.ON-Aktie: Wird dadurch alles besser?

Wenn es um E.ON geht, scheint sich das Vertrauen in eine goldene Zukunft bei den Anlegern eher in Grenzen zu halten. Darauf deuten zumindest die Aktienkurse hin, mit denen es seit Juli vornehmlich bergab geht. Mit schöner Regelmäßigkeit markiert der Titel eines der Schlusslichter im DAX und leidet so manches Mal selbst in guten Zeiten unter Kursverlusten. Damit sich das ändert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



