E.ON-Aktie: Wieder auf Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Nachdem die Gaspreise hemmungslos explodierten und es auch sonst so einige Verwerfungen an den Märkten gab, konnte E.ON seine Anleger jüngst mit guten Geschäftszahlen wieder etwas beruhigen. Dadurch konnte die Aktie des Versorgers zuletzt wieder Fuß fassen und sich in Richtung Norden bewegen.

Auch im heutigen Handel ging es weiter aufwärts, wenngleich die Zugewinne sich mi 0,9 Prozent bis zum Mittag eher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung