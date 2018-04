E.ON-Aktie: Was jetzt zu beachten ist!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat am Dienstag endlich wieder einen kleinen Aufschlag geschafft, musste am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt allerdings wieder leichte Verluste hinnehmen. Unter charttechnischen Analysten geht daher die Sorge um, dass der Wert erneut in den charttechnischen Abwärtstrend abrutschen könnte. Dazu kommt es aber zunächst nicht. Noch gibt es Chancen auf Kurssteigerungen bis zu 10 Euro oder sogar 10,75 Euro. Konkret: ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.