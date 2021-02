E.ON Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Bei der Aktie des Essener Energieversorgers E.ON will sich einfach keine Besserung einstellen. Seit Juli vergangenen Jahres befindet sich das Papier in einem Abwärtstrend. Der Kurs befindet sich unweit des charttechnischen Supports bei 8,70 Euro. Wird dieser nach unten durchbrochen, könnte die Abwärtsdynamik weiter zunehmen. In diesem Fall würden das April-Tief bei 8,32 Euro und das Corona-Crashtief bei 7,60 Euro wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



