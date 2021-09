E.ON-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Seit Anfang März befindet sich die E.ON-Aktie in einem Aufwärtstrend. In der zweiten Mai-Hälfte kam es innerhalb des Trendverlaufs zu einer Gegenbewegung, die bis Ende Juni dauerte und den Kurs bis auf 9,706 Euro zurückkommen ließ. Seit Anfang Juli zeigt die Kurve wieder nach oben. In der vergangenen Woche erreichte die Aktie ein 12-Monats-Hoch bei 11,428 Euro und stand damit ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung