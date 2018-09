E.ON-Aktie: Tun sich Veränderungen in der Charttechnik auf?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Wert der E.ON-Aktie stieg am Dienstag minimal an. Der Zuwachs belief sich auf etwa 0,4 %. In letzter Zeit ist eine Abnahme des Kurswerts festzustellen, sodass ein Trendwechsel möglich scheint. Die fundamentale Seite spricht aber dagegen. In welche Richtung geht es also mit dem Kurs der Versorgeraktie?

Trendtechnisch könnte sich eine Seitwärtsbewegung zunächst einstellen, aber eine weitere Abwärtsbewegung würde auch einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.