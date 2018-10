E.ON-Aktie: Tagesaktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In den letzten drei Monaten hat sich bei der E.ON-Aktie ein Abwärtstrend herausgebildet. Dieser könnte möglicherweise am Ende dieses Monats unterbrochen werden. Wenn man sich das ganze Jahr ansieht, hat sich der Kurs unter dem Strich verschlechtert. In den letzten Tagen vergrößerte sich das Bollinger Band wieder, an der Oberseite wird es durch die Grenze bei 9,09 Euro und an der ...

Ein Beitrag von Maximilian Weber.