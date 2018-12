E.ON Aktie: Tage der Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Für Anleger von E.ON dürfte es in der neuen Woche noch einmal richtig spannend werden. In den letzten Tagen biss die Aktie des Unternehmens sich bei einem charttechnischen Widerstand rund um die 9-Euro-Marke fest. Nur kurz darüber, bei 9,04 Euro, verläuft aktuell die 200-Tage-Linie. Sollten die Käufer diese überwinden können, könnten die Kurse sich in relativ kurzer Zeit wieder in zweistellige ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.