E.ON-Aktie: Der Startschuss ist gefallen

Heute steigt die E.ON-Aktie (hier erhalten Sie eine kostenlose Profi-Analyse) auf ein neues 2-Jahres-Hoch – Anleger verbuchen seit Jahresauftakt einen Gewinn in Höhe von +56,8%. Das All-Time-High an der Börse stammt vom 10.01.2008 bei einem Kurs von 51,0 Euro und liegt damit aber noch in weiter Ferne. Im Dax erreichten in 2017 bislang 13 Aktien ein neues Allzeit-Hoch, das entspricht...