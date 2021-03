E.ON-Aktie: Sollte man jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie hat sich nach langer Tristesse zuletzt endlich mal wieder in einem positiven Licht präsentiert. Nachdem der Kurs Anfang März auf ein 11-Monats-Tief bei 8,27 Euro abgesackt war, folgten sechs Gewinntage in Folge und der Anstieg auf ein 4-Wochen-Hoch bei 8,89 Euro. Eine derartige Serie an Gewinntagen hatte es zuletzt im Juli 2020 gegeben. Grund waren wohl auch die nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung