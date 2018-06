E.ON-Aktie: So kann man sich ins Wochenende verabschieden!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktien der Energieversorger E.ON und RWE gehörten am Freitag zu den Top-Werten im Dax. Dabei stand E.ON mit Kursgewinnen von knapp 2 Prozent sogar an der Spitze des Leitindex. Auf dem zweiten Platz rangierte der Reifenhersteller Continental mit einem Plus von 1,63 Prozent.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Energieversorger-Aktien stark nachgefragt!

Insgesamt schwächelte der Dax zum Ende dieser Woche wieder etwas. Am Donnerstag ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.