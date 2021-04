E.ON-Aktie: Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Was will man mehr? Eine hohe Dividende und eine starke Erholung in der E.ON-Aktie. Charttechnisch hat sich das Bild seit einer Bärenfalle Anfang März 2021 doch deutlich aufgehellt. So wurden die beiden relevanten gleitenden Durchschnitte geknackt. Die 50-Tage-Linie wurde schon Mitte März 2021 nach oben verlassen.

Die langfristige 200-Tage-Linie hingegen wurde Ende März 2021 geknackt. Die 200-Tage-Linie fungiert nun als Unterstützung und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



