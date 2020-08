E.ON Aktie: Puh – durchatmen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Energieversorger E.ON blickt pessimistischer auf das Gesamtjahr: Wie der Konzern am Mittwoch im Rahmen der Quartalsbilanz mitteilte, rechne man in diesem Jahr mit coronabedingten Belastungen in Höhe von 300 Millionen Euro.

E.ON hat deshalb seine Gewinnprognose für 2020 eingedampft. So erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zwischen 3,6 und 3,8 Mrd. Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7



