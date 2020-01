E.ON-Aktie: Neue Kursziele veröffentlicht!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie scheint einen neutralen Start ins neue Jahr gehabt zu haben. In den letzten Tagen ist der Kurs von 9,7 € auf 9,3 € gefallen, hat die letzte deutliche Unterstützung jedoch nicht unterschritten. Nun folgt die Gegenbewegung in Richtung des nächsten Widerstands. Ein Auslöser für diese Reaktion könnten die erhöhten Strompreise in Deutschland sein. Größere Haushalte, die einen Jahresverbrauch von ...



