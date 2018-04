E.ON Aktie: Langsam aber sicher Richtung Jahreshoch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

die Seitwärtsbewegung bei der Aktie von E.ON setzte sich auch in der vergangenen Woche fort. In Zukunft könnten aber noch deutliche Kurssprünge drin sein. So schätzen es zumindest die Analysten der Commerzbank ein, die in einer neuen Analyse ihre Kaufempfehlung bestätigten. Das Kursziel bleibt unverändert bei 12,90 Euro und damit rund 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau von rund 9 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.