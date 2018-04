E.ON-Aktie mit Kursverlust: Lohnt sich der Einstieg noch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Zu Beginn ein Blick zurück: Mit 9,07 Euro startete die E.ON-Aktie in den heutigen Handelstag. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von gestern Abend in Höhe von 9,04 Euro ist dies eine Veränderung um -1,08 Prozent. Die DAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 8,94 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von 1,57 Prozent. Durch die neuen Zahlen ergibt sich, dass sich E.ON ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.