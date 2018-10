E.ON-Aktie: Kurs rutscht unter die Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Im Februar startete die E.ON-Aktie getrieben durch ein Kaufsignal im Relative Stärke Index die Trendwende. Der Kurs kämpfte sich aus dem laufenden Abwärtstrend heraus und wandelte den Trend in eine Aufwärtsbewegung. Diese ließ den Kurs der E.ON-Aktie bis auf 10 Euro ansteigen. Hier war dann aber Schluss und der Kurs korrigierte in einem ersten Schritt auf den GD (100). So weit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.