E.ON-Aktie: Kann das Ruder nun endlich wieder herumgerissen werden?

die E.ON-Aktie hat im November ihr diesjähriges Jahreshoch erreicht. Erst bei 10,80 Euro fand der Kursanstieg sein vorläufiges Ende, in der Folge drückten Gewinnmitnahmen drückten den Kurs nach unten. Dies ist nun ein paar Wochen her, wir nähern uns dem Ende des Jahres und die Richtung zeigt weiterhin nach unten. Von einer nur kurzfristigen Korrektur kann also nicht mehr die Rede sein.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Was ist aus dem Aufwärtstrend 2017 geworden?

Der Aufwärtstrend ist in akuter Gefahr, nachdem die Aktie die Unterstützung bei 9,11 Euro unterschritten hat. Anschließend ging es zwar wieder etwas nach oben, aber eine nachhaltige Erholung blieb aus. Der Kurs nähert sich nun wieder dem letzten Tief und könnte dieses sogar durchbrechen.

Charttechnische Analyse der Aktie: 200-Tagelinie als Kursziel nicht unwahrscheinlich!

Sollte die Aktie nun weiter nach Süden rauschen, könnte sich die 200-Tagelinie als Einstiegspunkt anbieten. Der gleitende Durchschnitt wurde über mehrere Monate hinweg nicht unterschritten und könnte nun für verstärktes Käuferinteresse sorgen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.