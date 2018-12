E.ON-Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat am Dienstag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen, der allerdings noch keine größere Konsequenzen hat. Zwar unterschritt die Aktie zwischenzeitlich die Marke von 9 Euro, was negativ zu werten ist, doch am Ende des Tage ging es exakt auf Höhe der runden Marke aus dem Handel. Noch ist also keine Entscheidung gefallen. Dennoch gelten die 9 Euro als wichtig im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.