E.ON Aktie: Jetzt wird es ernst!

Die Bullen wollen es bei der Aktie von E.ON anscheinend wissen. Am Mittwoch beförderten die Käufer die Aktie des Versorgers um 1,8 Prozent in die Höhe. Damit werden die Anteile jetzt zu je 9,93 Euro gehandelt und kratzen damit an der magischen 10-Euro-Marke. Ein Überschreiten dieser hat zunächst einen wichtigen psychologischen Effekt, nur kurz darüber wartet jedoch bei 10,20 Euro auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



