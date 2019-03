E.ON Aktie: Ein Jahreshoch wurde erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der aktuelle Kurswert der E.ON Aktie liegt bei ca. 9,80 € und ist um 0,5 % gestiegen. Die SMAs zeigen seit Beginn des Jahres zwei Kaufsignale an. Der MACD hat heute Nachmittag ein Kaufsignal von sich gegeben, dieses könnte aber in nächster Zeit aufgelöst werden. Der RSI liegt bei 61 Punkten und bewegt sich nach oben.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.