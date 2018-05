E.ON-Aktie: Ist das nun der entscheidende Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON konnte am Donnerstag erneut zulegen. Die Aktie schaffte ein Plus von fast 1,5 % und schob sich damit auf ein Kursniveau von knapp 9,35 Euro ein. Dies ist ein klares charttechnisches Signal dafür, dass der charttechnische Aufwärtstrend eingeläutet ist. Die Kurse könnten nun relativ widerstandsfrei auch weiter in Richtung 10 Euro klettern, heißt es. Darüber wäre dann 10,75 Euro das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.