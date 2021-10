E.ON-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie befindet sich seit Anfang September im Konsolidierungsmodus. Dabei stellte die mittelfristige Aufwärtstrendlinie seit Anfang März ein mögliches Rücklaufziel für potenzielle Einstiege dar. Doch nachdem am Mittwoch bereits die 50-Tage-Linie (EMA50) durchschlagen wurde, folgte am Donnerstag der Durchbruch durch die Trendlinie. Für Hoffnung sorgt nun ein Bullish-Engulfing-Chartmuster, das sich am Freitag gebildet hat. Es handelt sich dabei um eine grüne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



