E.ON Aktie: Hier wird der Stecker endgültig gezogen!

Rund 19 Jahre ist es her, als ein Konsortium um den Energieversorger E.ON mit dem Bau des ersten Offshore-Windparks in britischen Gewässern begonnen hatte. Nach 18 Jahren Betriebszeit und jährlichen Kohlendioxid-Einsparungen von 4.520 Tonnen soll dem Windpark Blyth nun endgültig der Stecker gezogen werden. Dies kündigte das Essener Unternehmen kürzlich an.

Rückbauarbeiten bereits ab April

Demnach wird der Essener Konzern Blyth stilllegen und

Ein Beitrag von Marco Schnepf.