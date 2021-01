E.ON Aktie: Geld sparen mit Wasserstoff?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON wirbt für Wasserstoff-Heizungen: Wie der Energiekonzern am Donnerstag mitteilte, seien strombasierte Lösungen für die Dekarbonisierung des Heizsektors nicht realistisch, da diese in vielen Fällen einkommensschwache Haushalte zu stark belasteten. Als Alternative müsse man deshalb über grünes Gas nachdenken, zum Beispiel Wasserstoff. Dieser könne in bestehenden Gasnetzen transportiert werden.

E.ON führt die Annahmen auf eine Modellrechnung zurück. Demnach hat der Konzern zusammen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung