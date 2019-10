E.ON Aktie: Geht da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktie von E.ON startet am Montag mit leichten Zugewinnen in die neue Woche. Bis zum frühen Nachmittag geht es mit dem Papier um etwa 0,6 Prozent aufwärts auf 8,94 Euro. Das ist an sich noch nicht spektakulär, macht aber Hoffnung auf die nächsten Tage. Bleiben die Bullen jetzt am Ball, könnte der Kurs sich noch deutlich weiter in Richtung Norden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



