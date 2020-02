E.ON-Aktie – Der Fels in der Brandung?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In unruhigen Zeiten gelten Versorgerwerte in der Regel als Sicherheitszone. Hier werden Gelder geparkt! Somit kann sich die E.ON-Aktie noch im Vergleich zu einigen anderen Titeln aus dem Deutschen Aktienindex recht gut halten im gegenwärtig sehr schwachen Marktumfeld. Allerdings haben die E.ON-Titel schon in den vergangenen Handelstagen eine recht beachtliche Kursentwicklung hinter sich gebracht. Weitere Gewinnmitnahmen sollten daher aufgrund einer überkauften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



