E.ON Aktie: Einiges los!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Seit Mitte September war bei E.ON ja einiges los. So teilte der Energieriese zum Beispiel mit, dass inzwischen exakt 426.624.685 innogy-Aktien von RWE an E.ON übergegangen sind. Das sind laut E.ON ca. 76,8% von innogy – damit hat nun E.ON dort das Sagen. Und E.ON hält nicht nur diese 76,8% an innogy: Denn E.ON hat laut eigenen Angaben auch über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung