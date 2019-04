E.ON Aktie: Einbruch geht weiter….

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON Aktie: Nachkaufpotenzial

E.ON musste am Mittwoch ein weiteres Mal fallende Notierungen hinnehmen. Der Wert ging mit -2,5 % aus einem durchaus lebendigen Handel. Dabei ist die Aktie jetzt in einer entscheidenden Situation angekommen. Durchaus möglich, dass mit dem kleinen Rücksetzer noch einmal Chancen auf Kursgewinne von mehr als 50 % entstehen, so die Auffassung von Beobachtern.

E.ON: Kaum zu glauben

Wirtschaftlich sehr bedeutende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Mark de Groot.