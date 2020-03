E.ON Aktie: E.ON bohrt tief!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON arbeitet derzeit in Malmö in Schweden an einem neuen geothermischen Kraftwerk. Dazu bohrt der Konzern nach eigenen Aussagen bis zu 7 km in die Tiefe, wo Temperaturen von bis zu 160 °C herrschen sollen. E.ON will auf diese Weise eine neue Energiequelle erschließen, welche eine erneuerbare Produktion langfristig sicherstellen kann. Das Ganze lässt der Energiekonzern sich 5,4 Millionen Euro kosten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung