E.ON-Aktie: Das Comeback läuft!

E.ON konnte am Mittwoch erneut zulegen. Analysten sehen darin mit Blick auf das charttechnische Bild die Chance, dass es schnell weiter nach oben gehen kann. Die Notierungen hätten die Chance, auch die Obergrenze von 10 Euro anzugreifen und darüber auch 10,75 Euro ins Visier zu nehmen. Diese Perspektive gilt als wahrscheinlicher als ein erneuter Rückfall in den Abwärtstrend, so die Analysten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.