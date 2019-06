E.ON-Aktie: Die Bullen wollen es wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie zeigt sich auch am Donnerstag in bullischer Verfassung und steigt um 1,7 Prozent auf 9,74 Euro. Am Mittwoch war den Anlegern der Sprung über die 50-Tagelinie (EMA50) gelungen, wodurch ein Kaufsignal ausgelöst wurde. Dieses könnte die Aktie nun weiter in Richtung der 10,00-Euro-Marke und der bisherigen Höchststände in diesem Jahr bei 10,14 Euro befördern. Darüber wartet zudem das aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



