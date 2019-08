E.ON Aktie: Blick auf den Zeitplan!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Während die RWE Aktie am frühen Mittwochs-Handel von den Halbjahreszahlen profitieren konnte, dümpelte die E.ON Aktie da eher vor sich hin. Das ist nachvollziehbar, schließlich hatte E.ON bereits am 7. August die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Und da diese „im Rahmen der Erwartungen“ (O-Ton E.ON) ausgefallen waren, waren sie entsprechend wenig spektakulär. Bekanntlich ist eine große Transaktion zwischen E.ON und RWE geplant. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung