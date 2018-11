E.ON-Aktie: Mit Blick auf das Chartbild!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Im Oktober setzte ein Aufwärtstrend ein und die E.ON-Aktie stieg rasant an. In den letzten Tagen lag der Kurs über dem Bollinger Band. Eine baldige Korrekturbewegung ist daher nicht auszuschließen. Das Band hat sich durch die dynamischen Bewegungen des Kurses ausgedehnt. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen alle unter dem Kurs. Der RSI ist in den letzten Tagen weiter angestiegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.