E.ON-Aktie: Die Bären geben weiter den Ton an!

Bei der E.ON-Aktie gehen die bärischen ochen weiter. Seit Ende Juli letzten Jahres befindet sich das Papier bereits in einem Abwärtstrend, der in dieser Woche erneut bestätigt wurde. Der Kurs sank unter das Januar-Tief bei 8,604 Euro und strebt nun weiter in südlicher Richtung. Die nächste potenzielle Unterstützung befindet sich bei 8,324 Euro (April-Tief 2020). Darunter würde bereits das Corona-Crashtief bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



