E.ON-Aktie: Die Aussichten sind weiterhin prächtig!

E.ON hat am Freitag zum Ausklang der Woche wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Allerdings sind die Abschläge so gering, dass Chartanalysten und Spezialisten aus der technischen Richtung derzeit keinen Anlass sehen, am Potenzial des Wertes zu zweifeln. Vielmehr sei die Aktie in der Lage, relativ schnell auf 10 Euro zuzulaufen und ggf. auch die bisherigen Zwischenhochs bei 10,75 Euro schon bald zu ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.