E.ON-Aktie: Die Aufwärtsbewegung ist in vollem Gange!

Der Energiekonzern E.ON hat sich in den vergangenen Monaten wenig beeindruckt von den politischen Unsicherheiten auf der Welt gezeigt und sich auf sein Kerngeschäft konzentriert. Das hat sich auch auf den Aktienkurs positiv ausgewirkt. Die E.ON-Aktie bewegt sich in einem stabilen Trend nach oben und konnte seit Jahresbeginn unter dem Strich 6 % an Wert hinzugewinnen. Nach einem anfänglichen Rücksetzer geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.