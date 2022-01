E.ON-Aktie: Auf bestem Wege!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Bereits im Dezember letzten Jahres konnte E.ON einen Ausbruch über die Widerstandsmarke von etwa 11,40 EUR bewerkstelligen. Dort zeigten sich prägnante Hochpunkte vom August und November letzten Jahres. In der Spitze wurde jüngst ein Kurs von 12,35 EUR angelaufen. Dort kam es zuletzt, also am 14. und 17. Januar, zu einem kleinen Doppelhoch. Genau das müssen die Bullen jetzt abermals Angriff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



