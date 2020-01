E.ON: 42,82 Euro für Squeeze-Out bei innogy durch Barabfindung

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

42,82 Euro: So viel will der Energiekonzern E.ON den verbliebenen Aktionären des Energieunternehmens innogy im Rahmen eines Squeeze-Out als angemessene Barabfindung zahlen. Das gab die E.ON Verwaltungs SE heute per Ad-hoc-Mitteilung bekannt. Um für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der innogy SE auf die E.ON Verwaltungs SE einen Beschluss zu erhalten, hat E.ON den Vorstand von innogy zur Einberufung einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



