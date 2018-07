E-Mobility-Analyse: Über 75% Wachstum von E-Fahrzeugen in Deutschland - fast 100% in China

Düsseldorf (ots) - Aktuelle PwC-Analyse: Alternative Antriebewachsen auch ohne Fördermittel / Plug-In-Hybride etablieren sich alsPremium-Nische / Die USA warten auf Auslieferungen neuer Modelle /Internationale Investoren zeigen ihr Zutrauen in die europäischeE-Auto-ProduktionDeutschland begibt sich zunehmend auf die Aufholjagd beialternativen Antrieben: Die Zahl der Neuzulassungen hat sich in denersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum umzwei Drittel erhöht. So wurden in Deutschland bis Ende Juni diesesJahres 17.234 rein elektrische Pkw zugelassen, im Vorjahreszeitraumwaren es 9.821. "Zuwachsraten von über 50 Prozent sind in derAutomobilindustrie äußerst selten", sagt Felix Kuhnert, PwC GlobalAutomotive Leader. "Dieser Entwicklung sollten Automobilherstellerund ihre Vertriebsorganisationen zunehmend Aufmerksamkeit schenken.Der Markt scheint jetzt reif zu sein für die Einführung vonPremium-Elektrofahrzeugen deutscher Hersteller."Die deutschen Händler setzten in diesem Jahr bis Ende Juni 16.683Plug-In-Hybride ab, im Vorjahreszeitraum waren es 12.264. Dasentspricht einem Wachstum um etwa ein Drittel. Damit zeigt sich einegeringere Dynamik dieses Marktsegments. Das liegt daran, dass dieseFahrzeuge schon früher in Deutschland eingeführt wurden und derMarktanteil in den relevanten Baureihen schon hoch ist. DieAutomotive-Experten von PwC Autofacts® gehen zudem davon aus, dassdie E-Autos tendenziell eher bei Kleinwagen und in der Mittelklasseihre Heimat finden werden, wo größere Volumen abgesetzt werden - mitModellen wie Renault Zoe und später der I.D.-Familie von Volkswagen.Plug-In-Hybride hingegen haben im Premium-Bereich bereits einen sehrhohen Marktanteil. Porsche hat mitgeteilt, dass sich der Panamera zu70 Prozent als Plug-In verkaufe. Daimler verzeichnet bei dieserTechnik einen Anteil von 50 Prozent an der S-Klasse. In den oberenMarktsegmenten scheinen Plug-In-Hybride bei den Neuzulassungenzunehmend den Diesel zu ersetzen.Von den Hybriden wurden 15.000 Stück mehr verkauft als imVorjahreszeitraum. "Dort, wo kein Plug-In-Hybrid angeboten wird,greifen Kunden, die sich über die Diesel-Diskussion erschrockenhaben, zu einem Benziner mit konventioneller 'plugless'Hybrid-Technologie", sagt Christoph Stürmer, Global Lead Analyst vonPwC Autofacts®. "Ein wesentlicher Grund ist, dass dieser imStadtgebiet sehr günstig zu fahren ist."Plug-In-Hybride wachsen weniger dynamischIn den Vereinigten Staaten haben sich die Neuzulassungen vonE-Fahrzeugen mit der Verfügbarkeit von neuen Modellen wie Tesla Model3 strukturell erhöht - liegen aber weiter weit unterhalb dertatsächlichen Nachfrage. Dieses Jahr setzten die US-Händler bis Juniinsgesamt 56.157 E-Autos ab. Während das Interesse in den ersten zweiMonaten relativ zurückhaltend war, stiegen die Zulassungen imFrühjahr deutlich und erreichten im März ihren Höhepunkt mit über14.000 Stück. Im Vorjahreszeitraum erhielten die Kunden insgesamt44.222 Fahrzeuge, so dass im ersten Halbjahr ein Wachstum um über 40%zu verzeichnen ist. Während sie 2017 noch weitgehend gleichauf lagen,werden Plug-In-Hybride zunehmend abgeschlagen und konnten im erstenHalbjahr nur 56.157 Neuzulassungen auf sich vereinen, bei einemWachstum von immer noch über 30%. In den USA wurden per Juni diesesJahres nur noch 163.000 reine Hybride verkauft, was einen leichtenRückgang um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. ChristophStürmer erläutert dazu: "Geringes Wirtschaftswachstum und niedrigeBenzinpreise bereiten dem konventionellen Hybrid wegen seinerÄhnlichkeit zu 'normalen' Verbrennern eher Probleme, während sichPlug-In-Hybride und reine Elektrofahrzeuge wegen ihrer komplettanderen Nutzungseigenschaften inzwischen einen eigenständigen Marktgeschaffen haben."Der chinesische Markt weist weiterhin das größte Wachstum und diegrößten Volumina für alternative Antriebe auf. Per Juni dieses Jahreskletterte der Absatz der reinen Elektro-Fahrzeuge auf über 260.000Einheiten, mit einer kleinen Absatzschwäche im Juni. Imvergleichbaren Zeitraum des Jahres 2017 belief sich der Absatz aufgut die Hälfte mit 132.000 Einheiten.Plug-In-Hybride sind in der Volksrepublik generell deutlichweniger populär als reine E-Autos. Die Händler brachten trotzdem biseinschließlich Juni 2018 über 95.000 Pkw an den Mann, vor einem Jahrwaren es lediglich 31.500. "In den oberen Segmenten findet dieTechnologieumstellung von konventionellen Fahrzeugen aufPlug-In-Hybride schon statt", sagt Christoph Stürmer. "Es gibt voneinigen Herstellern - auch von deutschen - Hybride, die bisher nur inChina verkauft werden."Chinas Zellhersteller expandieren weltweitWie sieht die Gesamtmarktentwicklung aus? Die PwC-Experten sehenden Markt für E-Autos wie auch für Plug-In-Hybride langfristig aufWachstumskurs. Um die positive Entwicklung weiter voranzutreiben,müsse nicht nur mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden."Es sind auch Fabrik-Investitionen in erheblicher Größenordnungnötig", sagt Felix Kuhnert. Die aktuellen Entwicklungen gehen bereitsin diese Richtung. Deutsche und europäische Autohersteller bereitenin den nächsten zwölf Monaten zahlreiche Neueinführungen vonPremium-Elektrofahrzeugen vor. Außerdem expandieren die großenchinesischen Zellhersteller inzwischen global. So engagiert sich zumBeispiel CATL in Thüringen und in Südeuropa entsteht eine sogenannteGigafactory. "Das sind große Investitionen, um die lokale Nachfragenach Batterien zu befriedigen", sagt PwC-Partner Kuhnert. "Darauslässt sich ableiten, dass insbesondere internationale InvestorenVertrauen in die europäische E-Auto-Produktion haben."