E-Mobilität: Deutschland bei Technologie Spitze - Strenge Emissionsvorgaben in Ballungszentren werden Elektroautos zum Durchbruch verhelfen

München/Aachen (ots) -- "Index Elektromobilität Q1/2017" von Roland Berger und derForschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen (fka): Deutschlandbeim Ranking Technologie an der Spitze; China bei Industrie;Annäherung der sieben Länder beim Indikator Markt- Großstädte spielen eine immer wichtigere Rolle: strenge Vorgabenfür Emissionsbegrenzung verleihen der E-Mobilität einen starkenImpuls- Risiko: Versorgung mit Rohstoffen für die Lithium-Ionen-Batterienbleibt schwierig - große Abhängigkeit von China, dem Kongo,Südkorea und Japan- Ladekomfort und Schnellladefähigkeit sind für die Kundenakzeptanzsehr wichtigBei der Technologie für Elektroautos hat Deutschland einen großenSchritt nach vorne gemacht: Im neuen "Index Elektromobilität" für daserste Quartal 2017, den Roland Berger und die ForschungsgesellschaftKraftfahrwesen mbH Aachen (fka) erstellt haben, liegen Deutschlandund Frankreich beim Indikator Technologie auf dem ersten Platz - vorJapan und Korea. Der Index vergleicht regelmäßig die relativeWettbewerbsposition der sieben Automobilnationen Deutschland,Frankreich, Italien, USA, Japan, China und Südkorea im Bereich derElektromobilität nach den Indikatoren Technologie, Industrie undMarkt. Der Marktanteil elektrisch betriebener Fahrzeugen wächst inallen Ländern, ist jedoch nach wie vor gering."Für den Sprung Deutschlands auf Platz eins bei der Technologiesind vor allem das gestiegene Angebot sowie die erhöhte Reichweitevon E-Autos aus deutscher Produktion verantwortlich", erklärtWolfgang Bernhart, Partner von Roland Berger. "Die Hersteller habenihr Angebot an teil- und vollelektrifizierten Antrieben deutlicherweitert und dabei die Preise stabil gehalten." FranzösischeHersteller (OEMs) haben zwar eine kleinere Produktpalette undfokussieren sich weiterhin auf kostengünstige Elektroautos imKleinwagensegment; dafür sind sie beim Preis-Leistungsverhältnisweiterhin Spitzenreiter.Preisverfall bei Batterien und regulatorische Maßnahmen inGroßstädten beflügeln die E-Mobilität"Insgesamt zeigt unsere Marktanalyse, dass alle Länder intensiv ander Elektrifizierung des Automobils arbeiten, wenn auch mitunterschiedlichen Schwerpunkten", sagt Alexander Busse, Consultantbei der fka. "Der Preisverfall bei Lithium-Ionen-Batterien und dieEinführung neuer Zellgenerationen bewirken, dass die Autoherstellerihr Angebot um E-Autos mit höherer Reichweite ergänzen und somittelfristig ihren Modellmix in diese Richtung verschieben."Einen wichtigen Impuls für Etablierung der E-Mobilität auf deminternationalen Markt erwarten die Experten aus den Ballungszentren,die regulatorische Eingriffe für den Emissionsabbau bereitsangekündigt haben. In Großstädten wie London, Paris oder Mexiko Citysind Verbote für Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotoren geplant,zudem hat China eine Quote für Elektroautos angekündigt und inNorwegen wird sogar ein generelles Verbot von Verbrennungsmotoren ab2025 diskutiert. "Außerdem investieren die Regierungen weiterhin indie technologische Systemoptimierung", sagt Roland Berger-PartnerThomas Schlick. "Das reicht von der Forschungsförderung über dieSubventionierung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur bis hin zurAbsatzförderung durch Zuschüsse für Käufer."Rohstoffabhängigkeit schafft politische RisikenEin Problem für die Hersteller liegt in der Abhängigkeit derBatterietechnologie von bestimmten Rohstoffen - Lithium, Nickel,Mangan, Kobalt und Grafit - und deren Lieferländern. So liegen 95Prozent der Reserven an natürlichem Grafit in China, fast die Hälfteder globalen Kobaltnachfrage wird aus dem Kongo bedient. Bei Mangan,nötig zur Stahlveredelung, kommt etwa ein Viertel aus Südafrika,Lithium wird zu jeweils einem Drittel in Chile und Australiengewonnen. Ein weiterer Engpass ist die Veredelung von Grafit, dieüberwiegend in Südkorea und Japan erfolgt.Die Lieferung von Rohstoffen für und die Fertigung vonBatteriezellen sind daher Faktoren, die gewissen politischen Risikenunterliegen. Beispiel China: "Der chinesische Markt für E-Mobilitätwird zu über 90 Prozent mit Lithium-Ionen-Zellen aus lokalerFertigung bedient", sagt Wolfgang Bernhart. "Hier wirkt sich aus,dass China die lokale Produktion staatlich fördert, währendausländischen Zellherstellern meist noch die Zulassung für einelokale Produktion fehlt. Deshalb besetzen chinesische ZellherstellerSpitzenplätze, auch beim Anteil an der globalen Zellfertigung."Dementsprechend rückt China im Index-Ranking beim Indikator Industrieauf Platz eins - vor den USA und Japan.Absatz von E-Autos in China verdoppeltIn China hat sich zudem der Absatz von Elektrofahrzeugen imVergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Deshalb schafft das Landauch im Indikator Markt einen Sprung nach vorne und liegt nun aufPlatz zwei hinter Frankreich, wo der Marktanteil von E-Fahrzeugennach wie vor höher ist. Zudem wächst auch in Frankreich der Absatz umrund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ebenso wie in Deutschland.Insgesamt überstieg der Marktanteil von teil- odervollelektrifizierten Fahrzeugen 2016 allerdings nur in China undFrankreich die Ein-Prozentmarke. Das ist nach wie vor unbefriedigend,findet Roland Berger-Experte Thomas Schlick: "Um die in Europa ab2021 geltenden Flottenemissionsgrenzen einzuhalten, muss dieser Wertnoch erheblich gesteigert werden." Dafür müssten die Hersteller vorallem die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei den Kunden steigern:"Die heutigen Reichweiten sind bereits sehr gut", so Schlick."Zusätzlich muss jetzt der Komfort beim Laden gesteigert und dieLadedauer verkürzt werden; dafür benötigen wir eine flächendeckendeSchnelllade-Infrastruktur." 