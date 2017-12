E-Mobilität: Autoindustrie im Wandel!

Liebe Leser,

Abgasmanipulationen und drohende Fahrverbote haben die deutschen Autobauer offensichtlich wachgerüttelt.

Auf der IAA im September wurde deutlich, dass es den Herstellern mit der Elektromobilität jetzt Ernst ist. Daimler will seine gesamte Produktpalette bis 2022 elektrifizieren, und BMW will 2025 mindestens 25 Elektromodelle und Plug-in-Hybride im Angebot haben. Auch VW investiert 20 Mrd. € in die E-Mobilität und will bis 2025 rund 80 Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen.

Noch aber sind alternative Antriebe ein Randgeschäft, mit dem sich kaum Geld verdienen lässt. So hat BMW, die deutsche Nummer 1 im Bereich Elektromobilität, in den ersten 9 Monaten zwar 69.000 Elektro- und Hybridfahrzeuge verkauft und damit 64% mehr als im Vorjahr, bezogen auf den Gesamtabsatz sind das aber nur 3,8%.

Denn die größten Probleme der E-Mobilität sind längst noch nicht gelöst: der Bezug von Rohstoffen wie Lithium und Kobalt, die für die Batterieherstellung notwendig sind, die unzureichende Ladeinfrastruktur, lange Ladezeiten, die geringe Reichweite und nicht zuletzt der vergleichsweise hohe Preis eines Elektrofahrzeuges. Zudem muss sich die Stromerzeugung ändern. Denn solange Strom aus Braun- und Steinkohle gewonnen wird, ist auch die CO2-Bilanz eines Elektroautos verheerend.

Der Elektromotor kann daher nicht die einzige Option für die Mobilität der Zukunft sein. Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe sind Alternativen, die ebenfalls weiterentwickelt werden müssen. Honda, Toyota und Hyundai bieten bereits Brennstoffzellen-Autos in Serie an, die allerdings für die breite Masse kaum erschwinglich sind. Aber auch diese Technologie hat nur Sinn, wenn der Wasserstoff nur aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

EU-Vorgaben bereiten der Branche große Probleme

Die E-Mobilität ist eine Herausforderung, die CO2-Vorgabe der EU eine andere. 2021 dürfen neu zugelassene Fahrzeuge im Durchschnitt nur noch 95g CO2 pro Kilometer ausstoßen. Wird die Vorgabe nicht erfüllt, drohen Geldbußen. Bis 2030 sollen die Hersteller den CO2-Ausstoß nochmals um 30% reduzieren, bezogen auf den Grenzwert für 2021. Gleichzeitig soll der Anteil emissionsfreier Fahrzeuge bis 2025 auf 15% und bis 2030 auf 30% der Neuwagen steigen. Anders als bei der CO2-Vorgabe drohen bei Nichterfüllung aber keine Strafen.

Schon das CO2-Ziel ist ohne Dieseltechnologie kaum zu erreichen. Insofern wird auch weiterhin kräftig in den Selbstzünder investiert. Aber die Absatzzahlen gehen zurück. Nicht nur die Abgasmanipulation bei VW, auch die Diskussion über Fahrverbote wegen zu hoher Stickoxidwerte verunsichert die Verbraucher, die sinkende Wiederverkaufswerte befürchten.

Allein in Deutschland ging der Absatz von Diesel-Neuwagen in den ersten 9 Monaten um 11% zurück, im September sogar um 21,3%. In anderen Ländern Europas ist die Entwicklung ähnlich. Branchenexperten gehen davon aus, dass sich der Negativtrend fortsetzen wird.

Autoindustrie unter Kartellverdacht

Ende Juli wurde der Vorwurf erhoben, BMW, Daimler und VW hätten über Jahre Absprachen getroffen, unter anderem über die Lösung von Abgasproblemen, die Auswahl von Lieferanten und über Stahlpreise. Sollte das Bundeskartellamt ein wettbewerbswidriges Verhalten feststellen, drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu 10% des Umsatzes. Hinzukommen können Schadenersatzleistungen an Verbraucher und Zulieferer.

Fazit

Die europäischen Hersteller werden noch viele Jahre gute Geschäfte mit herkömmlichen Autos machen, müssen aber aufpassen, dass sie in Sachen E-Mobilität nicht von der Konkurrenz aus Übersee abgehängt zu werden.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.