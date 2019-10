E-Mobil am Campus Saarbrücken: Santander eröffnet E-Ladesäule (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenspolitik- Umfangreiche Förderung auch durch Santander UniversitätenLehren, Studieren und gleichzeitig das E-Fahrzeug aufladen: Absofort ist dies am Campus der Universität des Saarlandes möglich. Mitder neuen Ladestation am Hauptparkhaus setzt Santander nicht nur einZeichen für nachhaltige Mobilität. Die Bank zeigt zudem erneutEngagement für die Saar-Universität, die bereits seit 2015 zumdeutschlandweiten Hochschulnetzwerk von Santander Universitätenzählt."Der Grundsatz der Nachhaltigkeit hat für Santander einen hohenStellenwert. Santander baut daher in Kooperation mit demEnergieunternehmen innogy SE Ladepunkte an mehreren Standorten inDeutschland weiter aus", betont Sebastian Fairhurst, Head of PublicPolicy Santander. Am Montag eröffnete er die Station feierlich an derSeite von Dr. Roland Rolles, Vizepräsident für Verwaltung undWirtschaftsführung an der Universität, Marco Haus, Leiter derSantander Filiale Saarbrücken, sowie Jennifer Senger, UniversityRelationship Manager Santander Universitäten. Die Finanzierung derE-Ladesäulen bestreitet die Bank komplett aus eigenen Mitteln, ohnedafür das Förderprogramm der Bundesregierung in Anspruch zu nehmen.Die neue Ladestation ergänzt die langjährige Kooperation mit derUniversität: "Während der Partnerschaft mit der Saar-Universitätkonnten wir bereits wertvolle Leuchtturmprojekte realisieren, die aneiner nachhaltigen Internationalisierungsstrategie ausgerichtetsind", so Alberto Dörr, Leiter Santander Universitäten Deutschland.So unterstützte Santander Universitäten beim Aufbau einesinternationalen Alumni-Büros oder auch des erfolgreichen "WelcomeCenter" der Universität. Letzteres hat sich zum zentralen Anlaufpunktfür alle ausländischen Gäste auf dem Campus entwickelt. DerGrundgedanke: Werden internationale Studierende und Wissenschaftlervon Beginn an umfangreich unterstützt, legt das den Grundstein füreine langfristige und positive Beziehung zwischen Universität,Lehrenden, Wissenschaftlern und Studierenden. Mehr Informationenfinden Sie unter: https://presse.santander.dePressekontakt:Lucie SchepputatCommunications02161 690-9413lucie.schepputat@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell