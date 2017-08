E-Mietautos auf Mallorca: Zukunftsorientiert und abgasfrei im Urlaub / ADAC Autovermietung und Hertz setzen auf elektrischen Antrieb

München (ots) - Spanien ist seit Jahren das beliebteste Reisezielder Deutschen - und von allen iberischen Regionen ist Mallorca derabsolute Favorit. Da viele Touristen auch im Urlaub mobil seinwollen, stehen über 40.000 Mietwagen für sie zur Verfügung. Wegen derdamit verbundenen erhöhten Abgaswerte möchte die Regierung derBalearen ab 2018 eine Höchstgrenze für Mietwagen gesetzlich festlegenund dadurch auch die Umweltverschmutzung begrenzen.Unterstützend bietet die ADAC Autovermietung in Kooperation mitihrem Partner Hertz die Anmietung von Elektrofahrzeugen an. Aktuellsteht eine große Flotte E-Autos, bestehend aus Wagen der ModelleRenault Zoe und Nissan Leaf mit über 200 km Reichweite, am FlughafenPalma zur Verfügung. "Im Sinne einer zeitgemäßen Mobilität und einesnachhaltigen Tourismus bieten wir diese umweltschonende Alternativeauf Mallorca an. Das Angebot wird von den Urlaubern gut aufgenommen -viele sind auch neugierig auf die neue Technologie", so Franz Frank,Geschäftsführer der ADAC Autovermietung.Neu ist beim E-Auto auch das "Tanken": Urlauber erhalten an derMietstation eine Bezahlkarte, mit der sie innerhalb kürzester Zeitihren Wagen voll aufladen können - kostenfrei. Insgesamt sind sechsSchnellladesäulen auf der Insel so verteilt, dass die Urlauber ohneReichweiten-Sorge alles frei erkunden und auch weite Strecken fahrenkönnen.Unter www.adac.de/autovermietung kann das gewünschte Elektro-Automit wenigen Klicks schon in Deutschland ausgesucht und gebuchtwerden.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTel.: (089) 7676-3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell