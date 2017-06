E-Mail-Signatur-Service jetzt für die Microsoft Cloud Deutschland verfügbar und mit dem Gütesiegel 'Software hosted in Germany' ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Farnborough, Großbritannien (ots) - Exclaimer Limited - derMarktführer für Softwarelösungen zur Verwaltung von E-Mail-Signaturen- gibt heute bekannt, dass der Service 'Exclaimer Cloud' ab sofortfür die Microsoft Cloud Deutschland verfügbar ist. Unternehmen, dieOffice 365 Deutschland verwenden, können den E-Mail-Signatur-Servicevon Exclaimer jetzt in Kombination mit den Microsoft AzureRechenzentren in Deutschland nutzen. Damit bleiben die Daten zu jedemZeitpunkt in Deutschland und die Kunden erhalten das Höchstmaß anSicherheit, Datenschutz und Compliance.Im gleichen Zug wurde Exclaimers Cloud Service mit dem Gütesiegel'Software hosted in Germany' ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurdevom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) vergeben und bestätigt,dass die Software von Exclaimer das deutsche Datenschutzgesetzterfüllt."Als weltweit einziger E-Mail-Signatur-Service mit ISO 27001Zertifizierung, wissen unsere Kunden bereits, dass Exclaimer sichhohen Standards verpflichtet. Mit dem Schritt in die Microsoft CloudDeutschland gehen wir speziell auf unsere deutschen Kunden zu, umIhnen ein zusätzliches Maß an Sicherheit, Datenschutz und Compliancezu garantieren. Die Auszeichnung durch das Gütesiegel 'Softwarehosted in Germany' zeigt nochmal, dass unsere Software das deutscheDatenschutzgesetzt erfüllt," sagt Andrew Millington, Geschäftsführervon Exclaimer.Über ExclaimerExclaimer wurde in 2001 gegründet und hat sich zum Weltmarktführervon E-Mail-Signatur-Software für Office 365, Microsoft Exchange, undOutlook entwickelt. Weltweit nutzen mehr als 50 Millionen User inüber 150 Ländern die Softwarelösungen. Der Kundenstamm schließtinternale Größen wie Lufthansa, Aldi, Sony, Mattel, BBC, und dieRegierung Kanadas ein.Die Software von Exclaimer wird regelmäßig von Microsoft MVPs(Most Valuable Professionals) empfohlen und genießt ein hohes Ansehenin der Microsoft Community. Der Cloud-basierte Service 'ExclaimerCloud' ist mit dem Gütesiegel 'Software hosted in Germany'ausgezeichnet und hat erfolgreich die ISO 27001:2013 Zertifizierungabgeschlossen.Weitere Informationen über Exclaimer finden Sie aufwww.exclaimer.de Weitere Information über Exclaimer Cloud finden Sieauf www.exclaimer.de/exclaimer-cloud/signatures-for-office-365/Pressekontakt:Timm LübbenSenior Marketing Executive - EuropeExclaimerTel. +44 (0) 1252 531422timm.luebben@exclaimer.deOriginal-Content von: Exclaimer Ltd, übermittelt durch news aktuell