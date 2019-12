E-Lastenfahrräder sollen in New York Lieferwagen Konkurrenz machen

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

NEW YORK (dpa-AFX) - Elektrisch betriebene Lastenfahrräder sollen auf New Yorks Straßen bald den Lieferwagen Konkurrenz machen.



Gemeinsam mit den Unternehmen Amazon , UPS und DHL startet die Verkehrsbehörde der Metropole einen sechs Monate langen Test, wie die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. 100 E-Lastenfahrräder sollen im südlichen Manhattan eingesetzt werden. Sie dürfen die Fahrradwege benutzen und kostenlos parken. So sollen unter anderem die verstopften Straßen der Stadt entlastet werden. In einigen Städten auf der Welt werden solche E-Lastenfahrräder schon eingesetzt./skw/cah/DP/zb